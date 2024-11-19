Akdağ Kayak Merkezi yeni kayak sezonuna hazır

Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde kayak sezonu için hazırlıklar tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1900 metre rakımdaki tesis, kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması ile misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Samsun'a 80, ilçeye ise 7 kilometre uzaklıktaki Akdağ Kayak Merkezi, kış aylarında yerli turistlerin akınına uğruyor. 1500 metre pist uzunluğu bulunan tesis, 16 direkli ve 84 sandalyeli telesiyejle kayakseverlere hizmet veriyor.

Sezonun 15 Aralık'ta başlaması öngörülürken karın daha erken yağması ve istenilen kalınlığa ulaşması durumunda açılış takvimi de öne çekilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Akdağ Kayak Merkezi'nin kentin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, tüm kayakseverleri Akdağ Kayak Merkezi'ne davet etti.