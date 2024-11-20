Samsun'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli usulsüzlük iddiasıyla tutuklandı
Samsun'da İl Göç İdaresi Müdürlüğünde görevli tercümanın, bazı işlemlerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.
Samsun'da İl Göç İdaresi Müdürlüğünde görevli tercümanın, bazı işlemlerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile ilgili iddialar bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "İl Göç İdaresi Müdürlüğünde tercüman olarak görev yapan H.Y, bazı işlemlerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 14 Kasım'da gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Şahıs hakkında ayrıca hemen idari soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
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