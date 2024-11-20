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        Samsun'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli usulsüzlük iddiasıyla tutuklandı

        Samsun'da İl Göç İdaresi Müdürlüğünde görevli tercümanın, bazı işlemlerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 09:25 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:25
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        Samsun'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli usulsüzlük iddiasıyla tutuklandı
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        Samsun'da İl Göç İdaresi Müdürlüğünde görevli tercümanın, bazı işlemlerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile ilgili iddialar bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada, "İl Göç İdaresi Müdürlüğünde tercüman olarak görev yapan H.Y, bazı işlemlerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 14 Kasım'da gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Şahıs hakkında ayrıca hemen idari soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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