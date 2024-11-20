Samsun'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Olay yerine gelen polis ekipleri, 2 iş yeri, 2 araç, 2 ikamet ile otobüs durağına kurşunların isabet ettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'de daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

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