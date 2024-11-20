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        Samsun'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 23:12 Güncelleme: 20.11.2024 - 23:12
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        Samsun'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
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        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'de daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, taraflardan N.A.C. (21) silahla yaralandı. Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri, 2 iş yeri, 2 araç, 2 ikamet ile otobüs durağına kurşunların isabet ettiğini belirledi.

        Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu kavgaya karışan 6 zanlıyı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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