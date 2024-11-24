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        AK Parti'li Karaaslan, Salıpazarı İlçe Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Salıpazarı Barajı, sadece sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda sel ve su taşkınlarına karşı da önemli bir önlem olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 16:18 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:37
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        AK Parti'li Karaaslan, Salıpazarı İlçe Kongresi'nde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Salıpazarı Barajı, sadece sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda sel ve su taşkınlarına karşı da önemli bir önlem olacak." dedi.

        Karaaslan, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde partisinin 8. olağan ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, ilçedeki çeşitli yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen Salıpazarı Barajı'nın hızla yükseldiğini belirten Karaaslan, "Salıpazarı Barajı, sadece sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda sel ve su taşkınlarına karşı da önemli bir önlem olacak. Salıpazarı ve Terme başta olmak üzere bölgemiz için büyük bir yatırım yapıyoruz. Ayrıca Devlet Su İşleri tarafından ilçemizde yapılan altyapı ve kanalizasyon çalışmaları da devam etmektedir. Bunları tamamladık ve yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

        Fındık üreticilerinin bu yıl yaşadığı sorunları da yakından takip ettiklerini aktaran Karaaslan, "Özellikle fındıkta yaşadığımız zorlukları biliyoruz. Ancak önümüzdeki sezon benzer bir sorun yaşanmaması için Tarım ve Orman Bakanlığımızla sürekli olarak görüşmeler yapıyoruz. El birliğiyle bu sorunu da çözeceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Yirmi, yirmi beş yıl önce hayalini bile kuramadığımız atılımları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve iradesiyle gerçekleştirdiğimizi unutmayalım. Yetmiş altı yıldır İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü dünyadaki çoğu lider görmezken, büyük bir lider olarak Cumhurbaşkanımız dünyaya meydan okudu. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşında tüm dünya liderleri sessiz kalırken, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın adımları sayesinde dünya büyük bir açlık krizinden kurtuldu."

        AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman'a, bugüne kadar yürüttüğü görevlerinden dolayı teşekkür eden Karaaslan, seçimin ardından belirlenecek ilçe başkanına da başarılar diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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