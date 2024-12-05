Bafra'da özel gereksinimli çocuklara yönelik faaliyet yapıldı

Gençlik merkezi müdürü Selim Erdoğan, farklılıkların zenginlikleri olduğunu vurgulayarak, "Engeller hep birlikte el ele verirsek ortadan kalkar. Burada çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizleri çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

Burada özel gereksinimli öğrencilere yönelik parkur oyunları, yüz boyama, ebru çalışması gibi etkinlikler yapıldı.

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