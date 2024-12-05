Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da özel gereksinimli çocuklara yönelik faaliyet yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, özel gereksinimli çocuklara yönelik faaliyet yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 09:34 Güncelleme: 05.12.2024 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da özel gereksinimli çocuklara yönelik faaliyet yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde, özel gereksinimli çocuklara yönelik faaliyet yapıldı.

        Bafra Gençlik Merkezince, "Merkezim Her Yerde Faaliyeti" kapsamında Doğankaya Özel Eğitim Uygulama Okulunda etkinlik gerçekleştirildi.

        Burada özel gereksinimli öğrencilere yönelik parkur oyunları, yüz boyama, ebru çalışması gibi etkinlikler yapıldı.

        Gençlik merkezi müdürü Selim Erdoğan, farklılıkların zenginlikleri olduğunu vurgulayarak, "Engeller hep birlikte el ele verirsek ortadan kalkar. Burada çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizleri çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı!
        Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Buse'yi meyve bıçağıyla öldürmüştü! İşte katil baba için istenen ceza!
        Buse'yi meyve bıçağıyla öldürmüştü! İşte katil baba için istenen ceza!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Rusya'dan muhaliflere füzeli saldırı
        Rusya'dan muhaliflere füzeli saldırı
        Avrupa’da ‘kurtların dokunulmazlığı’ sona eriyor, Türkiye de onay verdi
        Avrupa’da ‘kurtların dokunulmazlığı’ sona eriyor, Türkiye de onay verdi
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        5 yılda 4 yas
        5 yılda 4 yas
        Oxford Sözlüğü yılın kelimesi seçmişti! Beyin çürümesi nedir?
        Oxford Sözlüğü yılın kelimesi seçmişti! Beyin çürümesi nedir?
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        Bitcoin'de Trump etkisi: İlk kez 100 bin doları geçti
        Bitcoin'de Trump etkisi: İlk kez 100 bin doları geçti
        AR-GE personel teşviki işverenin hakkı
        AR-GE personel teşviki işverenin hakkı
        Kuraklık enerjide korku yaratıyor
        Kuraklık enerjide korku yaratıyor
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Fenerbahçe'de Talisca bilmecesi!
        Çelik Kubbe için önemli adım: İmzalar atıldı
        Çelik Kubbe için önemli adım: İmzalar atıldı

        Benzer Haberler

        Samsun'da yaklaşık 100 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Samsun'da yaklaşık 100 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Samsun'da yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Samsun'da yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 13 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 13 zanlı yakalandı
        Çarşamba'da emniyetten kış lastiği denetimi
        Çarşamba'da emniyetten kış lastiği denetimi
        Çarşamba'da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
        Çarşamba'da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı