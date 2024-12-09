Samsun'da 2 bin 263 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı

İlkadım ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 bin 263 sentetik ecza hapı ile 10 gram esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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