Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 13 kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 55 C 0161 plakalı öğrenci servisi ile 55 ALE 383 plakalı otomobil, Derecik Mahallesi'nde 1271. ve 1386. caddelerin birleştiği kavşakta çarpıştı.
Kazada servis sürücüsü, araçta bulunan görevli ve 9 öğrencinin yanı sıra otomobildeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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