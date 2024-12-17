Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 13 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 55 C 0161 plakalı öğrenci servisi ile 55 ALE 383 plakalı otomobil, Derecik Mahallesi'nde 1271. ve 1386. caddelerin birleştiği kavşakta çarpıştı.

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