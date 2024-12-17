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        Samsun'da çevre projeleri hayata geçiriliyor

        Samsun'da Vali Orhan Tavlı başkanlığında 2025 yılında hayata geçirilecek çevre projeleri masaya yatırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:20
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        Samsun'da çevre projeleri hayata geçiriliyor
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        Samsun'da Vali Orhan Tavlı başkanlığında 2025 yılında hayata geçirilecek çevre projeleri masaya yatırıldı.

        Samsun Valiliği sosyal medya hesabından yapılın açıklamada, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Ziraat Odası Başkanlıklarının çevre projelerinde paydaş olarak belirlendiği belirtildi.

        İl Mahalli Çevre Kurulunda alınan 2025 yılı "Çevre" temalı kararlar doğrultusunda ilgili kurumların ana yürütücülüğünde ve paydaşlığında çeşitli projelerin hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Bitki Koruma Ürünleri Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertarafı Projesi hayata geçirilmiştir. Bitki koruma ürünleri (pestisitler), bitki hastalık ve zararlıları ile yabancı otları yok etmek amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir. Tarımsal faaliyetler sonucu oluşan bitki koruma ürünü ambalaj atıklarının çevreye bırakılması sonucu önemli ölçüde çevre kirliliği oluşmaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Tarımsal verimliliğin, kalite ve sürdürülebilirliğin yanı sıra insan sağlığı ile doğal denge, yer altı suları ve çevrenin korunması gibi nedenlerin kentte bitki koruma ürünü ambalaj atıklarının yönetimi ihtiyacını doğurduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

        "Projenin başlaması ile üretim sezonunda 17 ilçemize yerleştirilmesi planlanan atık toplama konteynerleri ile yıllık tahmini olarak 60 ton bitki koruma ürünü ambalaj atığının toplanıp bertaraf edilmesi planlanmaktadır. İl geneli tarımsal alanda aktif olarak görev alan çiftçilerin yüzde 30'unda proje kapsamında verilecek eğitimlerle amaçlarımız doğrultusunda farkındalık kazandırılacaktır. Tarımsal üretimde kullanılan bitki koruma ürünü ambalaj atıklarının neden olduğu çevre kirliliği azalacaktır. Toplanan bitki koruma ürünü ambalaj atıklarının taşınması, yok edilmesi süreçlerini üstlenen belediyeler ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile halk arasındaki iletişimin sağlanmasına katkıda bulunulacaktır. Proje belediyelerin, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte özel kurumların atıklar konusunda benzer projelerin geliştirilmesine örnek teşkil edecek ve ülke ekonomisine ve sağlığına katkı sağlayacaktır."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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