Samsun'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Ağır yaralanan inşaat işçisi, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi Şehit Hakan Altıkatoğlu Sokak'taki bir inşaatta çalışan Zafer S. (31), dengesini kaybederek ikinci kattan toprak zemine düştü.

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