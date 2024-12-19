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        Samsun'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 21:07 Güncelleme: 19.12.2024 - 21:07
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        Samsun'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi Şehit Hakan Altıkatoğlu Sokak'taki bir inşaatta çalışan Zafer S. (31), dengesini kaybederek ikinci kattan toprak zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan inşaat işçisi, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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