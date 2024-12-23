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        Alaçam'da üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu

        Samsun'un Alaçam ilçesinde üniversiteli gençler Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:51 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:51
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        Alaçam'da üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde üniversiteli gençler Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Alaçam KYK yurdunda kalan öğrenciler tarafından gönüllülük ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

        Toplumda kan bağışı bilincinin ve farkındalığının oluşması, gençler arasında kan vermenin öneminin anlaşılması, düzenli ve gönüllü kan bağışçı sayısının artırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte çok sayıda öğrenci ve yurt personeli kan bağışında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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