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        AK Parti İlçe Başkanı Pekşen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

        AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir aya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:49 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:52
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        AK Parti İlçe Başkanı Pekşen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla buluştu
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        AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir aya geldi.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Fizik Tedavi Merkezinde düzenlenen programda Pekşen ile yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve muhtarlarla buluştu.

        Pekşen, iki ay önce görevi devraldığını belirterek, "İnşallah bundan sonra bizleri daima sahada göreceksiniz. 7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz bir başkan olacağım ve sizlerin sorunları ve taleplerinizin çözümü için çalışacağız." dedi.

        Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin de muhtarlar olarak mahallelerine hizmet götürmeyi amaçladıklarını anlatarak, "Bu konuda bizlerin yanında olan herkese teşekkür ediyorum. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadesini kullandı.

        Programa Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, Madeni İşler, Kalaycılar Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, Ziraat Odası Başkanı Coşkun Gen, Bakkal, Bayi ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat ile belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
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