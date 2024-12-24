AK Parti İlçe Başkanı Pekşen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir aya geldi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Fizik Tedavi Merkezinde düzenlenen programda Pekşen ile yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve muhtarlarla buluştu.

Pekşen, iki ay önce görevi devraldığını belirterek, "İnşallah bundan sonra bizleri daima sahada göreceksiniz. 7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz bir başkan olacağım ve sizlerin sorunları ve taleplerinizin çözümü için çalışacağız." dedi.