Samsun'da bir araçta yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca bulundu
Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narko alan uygulaması gerçekleştirildi.
Operasyonda bir araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 25 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca, 57 kurusıkı tabanca fişeği, radar tespit cihazı, 5 bıçak ve polis üniforması ele geçirildi.
Araç sahibine 45 bin 419 lira idari para cezası kesildi.
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