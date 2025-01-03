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        Samsun'da bir araçta yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca bulundu

        Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 12:31 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:35
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        Samsun'da bir araçta yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca bulundu
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narko alan uygulaması gerçekleştirildi.

        Operasyonda bir araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 25 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca, 57 kurusıkı tabanca fişeği, radar tespit cihazı, 5 bıçak ve polis üniforması ele geçirildi.

        Araç sahibine 45 bin 419 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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