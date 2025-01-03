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        Samsun'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 13:44 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:00
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        Samsun'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen M.K. idaresindeki 55 HF 778 plakalı kamyonet, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Baraj yolu Caddesi Şükür Camisi mevkisinde Cüneyt G. (36) yönetimindeki 55 E 2363 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobilde sıkışan sürücü, Samsun Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Yaralanan Cüneyt G. ile araçlarda bulunan Bünyamin G. (28), Özgür Can G. (19) ve Aynur Ç. (45), 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Cüneyt G, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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