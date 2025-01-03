Samsun'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Yaralanan Cüneyt G. ile araçlarda bulunan Bünyamin G. (28), Özgür Can G. (19) ve Aynur Ç. (45), 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen M.K. idaresindeki 55 HF 778 plakalı kamyonet, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Baraj yolu Caddesi Şükür Camisi mevkisinde Cüneyt G. (36) yönetimindeki 55 E 2363 plakalı otomobille çarpıştı.

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