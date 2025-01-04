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        Samsun'da 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'da hakkında 15 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 21:59 Güncelleme: 04.01.2025 - 22:01
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        Samsun'da 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'da hakkında 15 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 15 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari R.İ'yi il merkezinde saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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