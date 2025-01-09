Kavak'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları

Aramada 25 litre civarında sahte içki, 3 bin 740 dolu makaron, 4 amaç dışı bıçak ve 1 elektronik sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Soğuksu Mahallesi'nde M.G'ye (31) ait iş yerinde arama yaptı.

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