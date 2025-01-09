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        Kavak'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları

        Samsun'un Kavak ilçesinde 25 litre civarında sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:33 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:34
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        Kavak'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları
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        Samsun'un Kavak ilçesinde 25 litre civarında sahte içki ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Soğuksu Mahallesi'nde M.G'ye (31) ait iş yerinde arama yaptı.

        Aramada 25 litre civarında sahte içki, 3 bin 740 dolu makaron, 4 amaç dışı bıçak ve 1 elektronik sigara ele geçirildi.

        M.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

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