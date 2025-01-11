Samsun'da kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakıntaş Mahallesi'nde devriye görevi yaparken bir tarlada kaçak kazı yapıldığını belirledi.

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