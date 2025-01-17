Kaymakam Beyazıt'tan öğrencilere kariyer tavsiyesi

​​​​​​Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Kariyer Günleri" programına katıldı.

Kaymakam Beyazıt, öğrencilik ve meslek yaşamındaki tecrübelerini paylaşırken, geleceğe yönelik kariyer planlaması ve meslek seçimi konularında da tavsiyelerde bulundu.

Beyazıt, "Başarıya ulaşmanın anahtarı, kararlılık ve çok çalışmaktan geçiyor. Hayal edin, plan yapın ve hedeflerinize ulaşmak için azimle çalışın." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman ise eğitim sürecinde doğru yönlendirme ve rehberliğin önemine işaret ederek, öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri alanlara yönelmeleri için sunulan bu tür programların faydalı olduğunu kaydetti.

​​​​​​​