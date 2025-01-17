Samsun'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Seyithan Y. yönetimindeki 46 AGV 125 plakalı motosiklet, Alparslan Mahallesi'nde Nevzat A'nın kullandığı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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