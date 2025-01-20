Samsun'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Cemal A'nın kullandığı 55 TS 264 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Adalar mevkisinde kontrolden çıkarak savruldu.
Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü, yaralandı.
Kentteki özel hastaneye kaldırılan Cemal A. tedavi altına alındı.
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