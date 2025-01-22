Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada 5 litre sahte içki ile 13 aroma kiti ele geçirildi.

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