Samsunspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile 7 Şubat Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile 7 Şubat Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Antrenmana dinamik ısınma, 4 taraflı jokerli oyun ve dar alanda pas çalışmasıyla başlayan futbolcular, günü koordinasyon çalışmasıyla tamamladı.
Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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