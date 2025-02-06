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        Samsun'da iş kazasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 00:04 Güncelleme: 06.02.2025 - 00:04
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        Samsun'da iş kazasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Asar Mahallesi'ndeki kum ocağında Mustafa Büyükbektaş'ın (50) ölümüyle sonuçlanan iş kazasıyla ilgili olarak Bafra Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Y.E.G. (35), S.Y. (48) ve K.T. (31) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Asar Mahallesi'nde 4 Şubat Salı günü kum ocağında Mustafa Büyükbektaş'ın (50) kullandığı iş makinesi devrilmiş, iş makinesinin altında kalan Büyükbektaş hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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