Samsun'da iş kazasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi
Samsun'un Bafra ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Asar Mahallesi'ndeki kum ocağında Mustafa Büyükbektaş'ın (50) ölümüyle sonuçlanan iş kazasıyla ilgili olarak Bafra Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Y.E.G. (35), S.Y. (48) ve K.T. (31) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Asar Mahallesi'nde 4 Şubat Salı günü kum ocağında Mustafa Büyükbektaş'ın (50) kullandığı iş makinesi devrilmiş, iş makinesinin altında kalan Büyükbektaş hayatını kaybetmişti.
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