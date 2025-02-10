Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'un güneyindeki ilçelere kar uyarısı

        Samsun'un güneyinde yer alan ilçelere kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 15:14 Güncelleme: 10.02.2025 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'un güneyindeki ilçelere kar uyarısı
        ABONE OL

        Samsun'un güneyinde yer alan ilçelere kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

        Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Samsun'un güney ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiği bildirildi.

        Vatandaşlardan buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Grönland'a karşılık California kampanyası
        Grönland'a karşılık California kampanyası
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çetinkaya Samsun'da partililerle bulu...
        Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çetinkaya Samsun'da partililerle bulu...
        Çarşamba'da iş yeri kurşunlandı
        Çarşamba'da iş yeri kurşunlandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk ayında 124 bin 201 yolcuya hizmet verd...
        Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk ayında 124 bin 201 yolcuya hizmet verd...
        Nakliye aracı görüntüsü verilen kamyonette 1 ton etil alkol ele geçirildi
        Nakliye aracı görüntüsü verilen kamyonette 1 ton etil alkol ele geçirildi
        Samsun'da nakliye aracında ev eşyaları arasına gizlenmiş 1 ton etil alkol b...
        Samsun'da nakliye aracında ev eşyaları arasına gizlenmiş 1 ton etil alkol b...