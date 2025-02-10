Samsun'un güneyindeki ilçelere kar uyarısı
Samsun'un güneyinde yer alan ilçelere kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Samsun'un güneyinde yer alan ilçelere kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Samsun'un güney ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiği bildirildi.
Vatandaşlardan buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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