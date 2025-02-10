Samsun'da motor kısmı alev alan otomobil söndürüldü

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yol güvenlik amaçlı bir süre trafiğe kapatıldı.

Araç sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti.

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