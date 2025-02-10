Samsun'da motor kısmı alev alan otomobil söndürüldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Orta Mahalle Cemil Şensoy Caddesi'nde meydana Cem E. idaresindeki 55 RM 540 plakalı otomobil seyir halindeyken aracın motor kısmından dumanlar yükseldi.
Araç sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yol güvenlik amaçlı bir süre trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen araçta maddi hasar oluştu.
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