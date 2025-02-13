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        Bafra Kaymakamı İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

        Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 19:29 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:21
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        Bafra Kaymakamı İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti
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        Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

        Altınpınar'a ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hıfzullah Kocaman ve Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Öğretmen eşlik etti.

        Ziyarette okul müdürleri de hazır bulundu.

        Kaymakam Altınpınar'ın katılımıyla okulda "Mesleki Eğitim ve İstihdama Yönelik İşbirliği Protokolü" toplantısı düzenlendi.

        Toplantının ardından Kaymakam Altınpınar, okul öğretmenleri ve öğrencileriyle sohbet ederek onların sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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