Bafra Kaymakamı İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

Toplantının ardından Kaymakam Altınpınar, okul öğretmenleri ve öğrencileriyle sohbet ederek onların sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinledi.

Altınpınar'a ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hıfzullah Kocaman ve Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Öğretmen eşlik etti.

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