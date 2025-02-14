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        GÜNCELLEME - Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 24 zanlı tutuklandı

        Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 22:29 Güncelleme: 14.02.2025 - 22:29
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        GÜNCELLEME - Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 24 zanlı tutuklandı
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        Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 24’ü tutuklandı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında silahlı organize suç örgütü elebaşı Erdem G'nin de bulunduğu 37 zanlının İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 13’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, silahla tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, uyuşturucu ticareti, suçluyu kayırma, görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme ve kasten yaralama gibi suçlara karıştıkları tespit edildi.

        Operasyonda, 13 kilo 987 gram sentetik uyuşturucu, 22 ruhsatsız tabanca, 1232 tabanca fişeği, 16 ruhsatsız tüfek, 2 balistik yelek, kurusıkı tabanca, 27 kartuş, kılıç, kama, 60 sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 195 bin 700 lira ve 1350 dolar ele geçirildi.

        Suç örgütü elebaşı Erdem G. ile silahlı organize suç örgütü üyesi 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Samsun, İstanbul, Amasya, Ankara ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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