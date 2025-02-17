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        Samsun için kuvvetli kar yağışı uyarısı

        Samsun ve çevrelerinde beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle uyarı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:04 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:04
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        Samsun için kuvvetli kar yağışı uyarısı
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        Samsun ve çevrelerinde beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle uyarı yapıldı.

        Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Samsun ve çevrelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

        Kuvvetli kar yağışının kentin iç ve yüksek kesimlerinde etkili olacağına işaret edilen açıklamada, "Vatandaşların, kar yağışlarının yerel kuvvetli 5-20 santimetre olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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