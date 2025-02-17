Samsun için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Samsun ve çevrelerinde beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle uyarı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Samsun ve çevrelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Kuvvetli kar yağışının kentin iç ve yüksek kesimlerinde etkili olacağına işaret edilen açıklamada, "Vatandaşların, kar yağışlarının yerel kuvvetli 5-20 santimetre olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.