Samsun'da sağanak nedeniyle yol çöktü
Samsun'un Yakakent ilçesinde sağanak nedeniyle mahalle yolunda çökme meydana geldi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde sağanak nedeniyle mahalle yolunda çökme meydana geldi.
Kırsal Oğuz ve Yörük Mahallesi bağlantı yolunda etkili olan sağanak nedeniyle çökmeler oluştu.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı.
Yakakent Belediyesi yetkilileri yapılacak çalışma ile yolun en kısa sürede açılacağı belirtti.
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