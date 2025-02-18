Samsun'da kar yağışı nedeniyle diyalize gidemeyen kişiyi UMKE ekibi hastaneye ulaştırdı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezine 21 kilometre mesafedeki Canik ilçesine bağlı Başkonak Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası Kemal Akçay'ın (57) hastaneye ulaştırılması için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Samsun'un Canik ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Merkezi'ndeki tedavisine gidemeyen diyaliz hastası, UMKE ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

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