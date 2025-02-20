TİHEK İkinci Başkanı Tiryaki, Samsun'da İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda konuştu:

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İkinci Başkanı Alişan Tiryaki, "Günümüzde küresel çapta karşı karşıya kalınan hak ihlalleri, insan hakları söylemiyle uygulamalar arasındaki çelişkileri gözler önüne sermektedir. Gazze'de yaşanan insanlık dramı bu çelişkinin en acı örneklerinden birini teşkil etmektedir." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda konuşan Tiryaki, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu hakkında bilgi verdi.

Toplumda insan hakları konusunda duyarlılığın arttırılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Tiryaki, "Bizim coğrafyamızda yaşayan büyük düşünürlerimizin öğretileri, insanı bir hak öznesi olarak kabul etmekte, hayatın merkezine koymakta, her bireyin yaratılıştan gelen değeri ve onuruyla bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır." diye konuştu.

Tiryaki, bu öğretilerin insan haklarının yalnızca bir kavram olmaktan öte tüm insanlığa yayılması gereken bir sorumluluk olduğunu, İslam inancının da insanı yaratılmışların en şereflisi olarak gördüğünü anımsatarak şunları kaydetti:

"Günümüzde küresel çapta karşı karşıya kalınan hak ihlalleri, insan hakları söylemiyle uygulamalar arasındaki çelişkileri gözler önüne sermektedir. Gazze'de yaşanan insanlık dramı bu çelişkinin en acı örneklerinden birini teşkil etmektedir. İsrail'in sivilleri hedef alan saldırıları neticesinde başta kadın, yaşlı ve çocuk olmak üzere 50 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş 110 binden fazla kişi yaralanmış ve yerinden edilme riski altında bulunan 1 milyondan fazla insan temel yaşam ihtiyaçlarına ulaşamaz hale gelmiştir. İnsanlık değerlerinin ve hukukun yok sayıldığı bu vahşet karşısında uluslararası toplumun çifte standarttan uzaklaşarak ortak bir tavır takınması beklenirdi. Neticede yeterli güce sahip olmadığı anlaşılan ve tutarlı hareket etme kapasitesi bulunmayan başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası mekanizmalar sorgulanır hale gelmiştir. ABD Başkanı tarafından başka bir coğrafyaya taşınmayla tehdit edilen Gazze halkının yaşadıkları belki de dünyayı bir ateş topuna çevirecek sürece başlatacaktır. "