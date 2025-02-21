Samsun'da kar yağışı etkisini artırdı

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

İlçede gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı.

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunda ve ilçe merkezinde trafik akışında aksama yaşandı.

Özellikle yoğun yağış alan bölgelerde sürücüler zor anlar yaşarken, belediye ve Karayolları ekipleri yol açma ve küreme çalışmalarına devam ediyor.

Bölgede kar yağışının yanı sıra zaman zaman sis ve tipi de etkili oluyor.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yetkililer, sürücüleri, dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kar altındaki mahalleler, dronla da görüntülendi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı açıklamada, meteorolojik uyarılara göre kar yağışının 3 gün etkili olmasının beklendiğini dile getirerek, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması, kış lastiği olmayan araçlarla yola çıkılmamasını önemle rica ederiz. Olumsuz durumlara karşı 30 araç ve 70 personelle 24 saat görev yapmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.