Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kar yağışı etkisini artırdı

        Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:55 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kar yağışı etkisini artırdı
        ABONE OL

        Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        İlçede gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

        İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı.

        Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunda ve ilçe merkezinde trafik akışında aksama yaşandı.

        Özellikle yoğun yağış alan bölgelerde sürücüler zor anlar yaşarken, belediye ve Karayolları ekipleri yol açma ve küreme çalışmalarına devam ediyor.

        Bölgede kar yağışının yanı sıra zaman zaman sis ve tipi de etkili oluyor.

        Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yetkililer, sürücüleri, dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla yola çıkmamaları konusunda uyardı.

        Kar altındaki mahalleler, dronla da görüntülendi.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı açıklamada, meteorolojik uyarılara göre kar yağışının 3 gün etkili olmasının beklendiğini dile getirerek, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması, kış lastiği olmayan araçlarla yola çıkılmamasını önemle rica ederiz. Olumsuz durumlara karşı 30 araç ve 70 personelle 24 saat görev yapmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Meri’ye benziyorum"
        "Meri’ye benziyorum"
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede
        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Samsun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Samsun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Samsun'da 'kar' eğlencesine gidenler, dönüş yolunda mahsur kaldı (2)
        Samsun'da 'kar' eğlencesine gidenler, dönüş yolunda mahsur kaldı (2)
        Samsun'da çıkan yangında bir evde hasar oluştu
        Samsun'da çıkan yangında bir evde hasar oluştu
        Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı
        Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı