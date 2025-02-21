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        Samsun'da evliliklerinin 25. ve 50. yılını dolduranlara ziyaret

        Samsun'un Havza ilçesinde Aile Yılı kapsamında evliliğinin 25. ve 50. yılını dolduran aileler ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 16:33 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:39
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        Samsun'da evliliklerinin 25. ve 50. yılını dolduranlara ziyaret
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        Samsun'un Havza ilçesinde Aile Yılı kapsamında evliliğinin 25. ve 50. yılını dolduran aileler ziyaret edildi.

        Havza Sosyal Hizmet Merkezi koordinesinde Kaymakam Mustafa Ayvat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, müdür yardımcısı Sultan Bulut, Samsun SYDV Müdürü Ferhan Sarıcaoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır ve Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, evliliğinin 25. ve 50. yılını dolduran ailelere ziyaret gerçekleştirdi.

        Su kapsamda Şeyhsafi Mahallesi'nde evliliklerinin 25'inci yılını dolduran Mustafa ve Medine Ergin ile Yeni Mahalle'de ikamet eden ve evliliklerinin 50'nci yılını dolduran Kıbrıs gazisi Nefat ve eşi Halime Köksal çifti ziyaret edildi.

        Ziyaretler sonunda çiftlere çiçek ve hediye verildi.

        Ayvat, çiftleri tebrik ederek, "Uzun yıllar aynı yastığa baş koymak ve bir birliktelik sürdürmek takdire şayan. Aile olmak demek, omuz omuza geçirilen bir ömür demektir. Çiftlerimiz zor zamanları el ele aşmış, iyi günleri birlikte paylaşmış, ailelerini vefa ve emekle büyütmüşler. Kendilerine uzun ve mutlu bir ömür diliyorum." dedi.

        Gümrükçü de çiftleri kutlayarak, "Rabb'im böyle örnek çiftlerimizin sayısını artırsın. Aile Yılı kapsamında faaliyetlerimiz artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

        Halime Köksal ise uzun bir evlilik sürmenin sırrını sabır olarak niteleyerek, "Sabır ve kanaat etmek çok önemli. Yeri geldi az bulduk az yedik, yeri geldi çok bulduk çok yedik ama hep birlikte sabır ve kanaat içinde şükrederek geçirdik günlerimizi." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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