Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        TÜRKSAT öğrencilere hediye dağıttı

        TÜRKSAT Samsun İl Müdürlüğü 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Ahmet Özsoy'un adını taşıdığı okulda öğrencilere hediye dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 15:55 Güncelleme: 01.03.2025 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜRKSAT öğrencilere hediye dağıttı
        ABONE OL

        TÜRKSAT Samsun İl Müdürlüğü 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Ahmet Özsoy'un adını taşıdığı okulda öğrencilere hediye dağıttı.

        TÜRKSAT Samsun İl Müdürü Fatih Soydeğer, şehit Ahmet Özsoy'un adını taşıyan okulu ziyaret etti.

        Başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Ziyarette konuşan Soydeğer, şehit Ahmet Özsoy'un Türkiye için unutulmaz bir kahraman olduğunu belirterek, "15 Temmuz gecesi, vatanı uğruna canını feda eden Ahmet ağabeyimizi asla unutmayacağız. O, cesareti ve fedakarlığıyla hepimize örnek oldu. Onun adını taşıdığı okuldaki öğrencilerimizde bizim için birer değerdir, öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı aranıyor... Kaygılandıran bekleyiş!
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı aranıyor... Kaygılandıran bekleyiş!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        "Aşk hayatımda her şey yolunda"
        "Aşk hayatımda her şey yolunda"

        Benzer Haberler

        Beyin ölümü gerçekleşti, organları ile 3 hastaya umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşti, organları ile 3 hastaya umut oldu
        Jandarmanın delilden sonuca giden kahramanları "kriminal uzmanları"
        Jandarmanın delilden sonuca giden kahramanları "kriminal uzmanları"
        Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen 2 çocuk annesinin bağışlanan organları 3...
        Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen 2 çocuk annesinin bağışlanan organları 3...
        Kendi tiyatro salonlarında aile boyu gösteri yapıyorlar
        Kendi tiyatro salonlarında aile boyu gösteri yapıyorlar
        Vezirköprü'de eğitimlerini tamamlayan bebeklere sertifika verildi
        Vezirköprü'de eğitimlerini tamamlayan bebeklere sertifika verildi
        Vezirköprü'de Besi OSB toplantısı
        Vezirköprü'de Besi OSB toplantısı