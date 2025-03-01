TÜRKSAT öğrencilere hediye dağıttı

TÜRKSAT Samsun İl Müdürlüğü 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Ahmet Özsoy'un adını taşıdığı okulda öğrencilere hediye dağıttı.

TÜRKSAT Samsun İl Müdürü Fatih Soydeğer, şehit Ahmet Özsoy'un adını taşıyan okulu ziyaret etti.

Başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Ziyarette konuşan Soydeğer, şehit Ahmet Özsoy'un Türkiye için unutulmaz bir kahraman olduğunu belirterek, "15 Temmuz gecesi, vatanı uğruna canını feda eden Ahmet ağabeyimizi asla unutmayacağız. O, cesareti ve fedakarlığıyla hepimize örnek oldu. Onun adını taşıdığı okuldaki öğrencilerimizde bizim için birer değerdir, öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.