Bafra'da Ramazan Şenlikleri düzenleniyor

Bafra Belediyesince ramazan ayına özel düzenlenen Ramazan Şenlikleri, çocuklara yönelik etkinliklerle başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen "Çocuk İllüzyon Gösterisi ve Yarışmalar" çocukların ve ailelerinin ilgisiyle karşılaştı.

İftardan sonra Belediye Kültür Merkezine akın eden çocuklar, bahçede düzenlenen birbirinden eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Palyaçolarla eğlenen minikler, yüz boyama etkinliğiyle de istedikleri figürleri yüzlerine çizdirdi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı boyunca etkinliklerinin süreceğini ifade ederek, "Ramazan'ın geleneksel lezzetleriyle buluşan çocuklarımıza, patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı şerbeti ikram edildi. Gösterileri merakla izleyen çocuklar, yarışmalarla doyasıya eğlendi." ifadelerini kullandı.