Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da Ramazan Şenlikleri düzenleniyor

        Bafra Belediyesince ramazan ayına özel düzenlenen Ramazan Şenlikleri, çocuklara yönelik etkinliklerle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 16:32 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da Ramazan Şenlikleri düzenleniyor
        ABONE OL

        Bafra Belediyesince ramazan ayına özel düzenlenen Ramazan Şenlikleri, çocuklara yönelik etkinliklerle başladı.

        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen "Çocuk İllüzyon Gösterisi ve Yarışmalar" çocukların ve ailelerinin ilgisiyle karşılaştı.

        İftardan sonra Belediye Kültür Merkezine akın eden çocuklar, bahçede düzenlenen birbirinden eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Palyaçolarla eğlenen minikler, yüz boyama etkinliğiyle de istedikleri figürleri yüzlerine çizdirdi.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayı boyunca etkinliklerinin süreceğini ifade ederek, "Ramazan'ın geleneksel lezzetleriyle buluşan çocuklarımıza, patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı şerbeti ikram edildi. Gösterileri merakla izleyen çocuklar, yarışmalarla doyasıya eğlendi." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        İran: Trump'tan mektup almadık
        İran: Trump'tan mektup almadık
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Radyoaktif atık paniği! 2 hafriyat şirketine ceza kesildi
        Radyoaktif atık paniği! 2 hafriyat şirketine ceza kesildi
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"

        Benzer Haberler

        Bafra Devlet Hastanesi diyaliz ünitesi güçlendirildi
        Bafra Devlet Hastanesi diyaliz ünitesi güçlendirildi
        Samsun'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Samsun'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Samsun'da seyir halindeyken alev alan karton yüklü tır yandı
        Samsun'da seyir halindeyken alev alan karton yüklü tır yandı
        Okul yemekhanelerindeki artıklar sahipsiz hayvanlara gidecek
        Okul yemekhanelerindeki artıklar sahipsiz hayvanlara gidecek
        Samsun'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, eşini darbettiği iddia...
        Samsun'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, eşini darbettiği iddia...
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim