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        Samsun'da sahte çek operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte çek operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 21:07 Güncelleme: 14.03.2025 - 21:11
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        Samsun'da sahte çek operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte çek operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde sahte çeklerle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, arama yapan ekipler, 873 bin lira bedelli sahte çek ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

        Zanlılar hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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