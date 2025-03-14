Samsun'da sahte çek operasyonunda 2 kişi yakalandı

Belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, arama yapan ekipler, 873 bin lira bedelli sahte çek ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde sahte çeklerle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

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