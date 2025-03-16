Çarşamba'da ahır yangını
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yangın çıkan ahır kullanılamaz hale geldi.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde yangın çıkan ahır kullanılamaz hale geldi.
Arım Köseli Mahallesinde Mustafa Kasdal’a ait ahırda henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede ahırın tamamına yayılan yangına Samsun BüyükŞehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Yangında ahır kullanılamaz hale geldi.
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