Samsun'da kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor

"Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ayrıca ahır ve ağılları da ilaçlıyor. İlaçlama çalışmalarıyla kahverengi kokarca böceğinin tarımsal üretimdeki zararının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ekiplerimiz, ilaçlama çalışmalarını ilçenin 38 mahallesinde periyotlar halinde sürdürüyor. Önceliğimizi, ilçe merkezine uzak tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı mahallelere verdik. Buralardan başlayarak ilçe merkezine doğru ilaçlıyoruz."

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.