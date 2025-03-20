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        Samsun'da kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:09 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:16
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        Samsun'da kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı.

        19 Mayıs Belediyesinden yapılan açıklamada, tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarcaya karşı mücadelenin sürdürüldüğü belirtildi.

        İlçe genelinde kahverengi kokarcanın kışlak olarak belirlediği alanlarda ilaçlama yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ayrıca ahır ve ağılları da ilaçlıyor. İlaçlama çalışmalarıyla kahverengi kokarca böceğinin tarımsal üretimdeki zararının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ekiplerimiz, ilaçlama çalışmalarını ilçenin 38 mahallesinde periyotlar halinde sürdürüyor. Önceliğimizi, ilçe merkezine uzak tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı mahallelere verdik. Buralardan başlayarak ilçe merkezine doğru ilaçlıyoruz."

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