19 Mayıs Belediyesi'nin gıda denetimleri sürüyor

19 Mayıs Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri, gıda denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, ilçede faaliyet gösteren zincir marketler, fırın, lokanta ve pastanelerin satış yerlerini, imalathanelerini, hamur hanelerini ve mutfaklarındaki gıdaların kontrolleri yaptı.

İş yerlerinin hijyen koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını da denetleyen ekipler, et ürünlerinin etkilet ve içeriklerini inceledi.

Ayrıca soğuk hava depolarında saklanan ürünlerin saklama koşullarına da bakan ekiplerin, ramazan süresince bu tarz denetimleri daha sık gerçekleştirecekleri ve vatandaşın sağlıklı gıda tüketimine engel olabilecek durumlarda cezai işlem uygulayacağı belirtildi.