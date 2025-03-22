BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun'da konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, marjinal grupların İstanbul Büyükşehir Belediye binasına zarar vermesine değinip CHP'nin marjinal gruplar ve terör uzantılarıyla arasına mesafe koyması gerektiğini söyledi.

Destici, partisince Samsun’un Terme ilçesindeki bir tesiste düzenlediği iftar programında, terörist başı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptığını hatırlattı.

Terör örgütü PKK'nın şartsız, karşılıksız silah bırakmasından kimsenin bir rahatsızlık duymayacağını kaydeden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama böyle olmayacağını biz başından beri söyledik ve şu anda emarelerini görüyoruz. Suriye'nin kuzeyindekiler ne diyor; 'Çağrı bize değil' diyor. Kandil ne diyor: 'Terörist başı çıksın. Kandil'e gelsin. Efendim örgütü kongreyi toplasın. Burada bir karar verelim.' diyor. DEM Parti ne diyor; 'Demokratik dönüşüm' diyor. Yani Türkiye'yi ayrıştıracak Türk milletini bölecek taleplerden bahsediyor. Ne diyor; 'İkinci bir resmi dil.' diyor. 'Ana dilde eğitim' diyor. 'Türklük maddesi Anayasa'dan çıkarılsın.' diyor.

Biz de onlara buradan Samsun'dan, 19 Mayıs ruhunu taşıyan Samsun'dan sesleniyoruz. Diyoruz ki 'ya şartsız, şurtsuz silahlarınızı bırakıp devletin adaletine teslim olursunuz ya da silahlarınızla birlikte gömülürsünüz.' Başkasını, başka türlüsünü hayal ediyorsanız o hayallerinizi de zindana çevir, rüyalarınızı kabusa döndürürüz."

- "Herkes hukuka saygılı olmak zorundadır"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalara da değinen Destici, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir, demokrasi ve hukuktan kimse ayrılmamalı. İki, masumiyet karinesi öncelenmeli. Yani bir kişi mahkeme hakkında kesin kararı verene kadar suçlu ilan edilemez. Üç, elbette ki devlet bir yolsuzluk varsa, yargı, savcı, hakim, emniyet, elbette peşine düşecek. Buna sessiz mi kalacak? Kim yaparsa yapsın. Bu anlamda hiç kimseye dokunulmaz değildir ve olmamalı. Burada da herkes hukuka saygılı olmak zorundadır. Hukukun verdiği kararı ilk dereceli mahkemelerin verdiği kararı, beğenmezsen kabul etmezsen yine mücadeleni hukuk içinde vereceksin. Şimdi CHP Genel Başkanı, tabanı başta olmak üzere tüm kesimleri sokağa çağırıyor. Evet, protesto hakkı vardır. Eylem yapma hakkı vardır. Herkesin bunu yapma hakkı vardır ama gördüğünüz gibi iş artık demokratik hukuk içerisinde protesto ve eylem olmaktan çıkmıştır. Yüzleri maskeli, öğrenci kılığındaki marjinal sol grupların üyeleri, terör örgütü uzantıları kaldırımlardaki taşları söküp polise atıyor. 6 polis yaralandı."

- "Herkes ayağını denk alsın" Destici, merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'devletin polisine, askerine hiç kimse kabadayılık yapamaz, taş atamaz, kurşun sıkamaz, kurşun sıkanın kafası koparılır.' sözünü hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi, olaylar maalesef istenmeyen noktalara doğru gitmeye başladı. Şimdi burada yüzleri kapalı, yüzlerini kapatıyorlar. Marjinal gruplar, terör uzantıları ne yaptı; Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasına girdi. Belediyenin camlarını, kapılarını yerle bir etti, taşlarla kırdılar ve her türlü zararı da verdiler. Şimdi dolayısıyla da CHP şunu yapmalı; eylem yapabilir ama sol marjinal grupları, terör uzantılarını asla arasına sokmamalı, bunlara yer vermemelidir. Yoksa onların isteğini yapmış olur. Onların isteği nedir; Onların isteği, ülkeyi karıştırmak, milleti birbirine düşürmek ve Türkiye'yi zayıflatmaktır. Buna asla devlet müsaade etmemelidir ve etmeyecektir. Herkeste hesabını buna göre yapsın, ayağını denk alsın." - "Adaletten ayrılmadan bu süreçler tamamlanmalıdır" CHP'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılacak ön seçime de değinen Destici, şunları kaydetti: "Bakın bu süreçler başlamadan önce CHP'den bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim gündeme geldiğinde şunu ifade ettim. Dedim ki 'daha seçime 3 sene gibi bir süre varken bu ön seçim neden yapılıyor?' Çünkü en ön seçimi ısrarla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı istedi. 'İki sebebi vardır' dedim. Birincisi parti içindeki diğer rakiplerini ekarte etmek. İkincisi de belli ki bir takım soruşturmalarla karşılaşacağını kendisi biliyor. Çünkü en iyi kim bilir. Kişi kendisi yaptığını bilir. O işi yapan bilir. Neyle karşılaşacağını, başına ne geleceğini, yapandan daha iyi kimse bilemez. 'Onun için bütün bu süreçlere karşı bir an önce ön seçimi yapıp CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı zırhını giyerek bir dokunulmazlık elde etmeye çalışıyor.' dedim. Nitekim sonuç böyle oldu ama dediğim gibi ön seçim de buna çare olmadı.