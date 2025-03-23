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        Samsun'da hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 22:42 Güncelleme: 23.03.2025 - 22:45
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        Samsun'da hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Mucip Teber (57) yönetimindeki 55 FH 660 plakalı hafif ticari araç ile Murat Boyun'un (37) kullandığı 55 BR 390 plakalı kamyonet Kızılırmak Mahallesi Kurtoğlu Sokak'ta çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kamyonette bulunan yolcu Salim Turhal (80) sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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