Hayati İnanç Samsun'da ramazanın maneviyatını anlattı

Yazar Hayati İnanç, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Sokağı Etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Cumhuriyet Meydanı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen söyleşide İnanç, ramazan ayının, insanın manevi dünyasını zenginleştiren en önemli dönemlerden biri olduğunu söyledi.

İnanç, orucun hem bedeni hem ruhu iyileştiren bir nimet olduğunu ifade etti.

İftara kısa bir süre kala yaşanan mutluluğun tarifi olmadığını dile getiren İnanç, "İftara yarım saat kala herhangi bir Müslümanın yaşadığı saadeti, huzuru terazinin bir kefesine koysanız, diğer kefesine bazı insanların ömrünü koysanız yetmez. Seksen yıl boyunca böyle bir mutluluğu tatmayan insanlar tanıyorum. Çünkü bu mutluluk ancak ibadette var. 64 yaşına geldim, ibadetten daha tatlı bir şey görmedim." dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cihan Güller'in, Hayati İnanç'a hediye takdim etmesiyle sona erdi.