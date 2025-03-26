Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, KYK öğrencileri ile iftarda buluştu

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi.

Hamit Kılıç, ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini öğrencilerle paylaşmak amacıyla Bafra Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftarda buluştu.

Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, öğrencilerle sohbet eden Başkan Kılıç, onların duygu ve düşüncelerini dinledi.

İftar öncesi yaptığı konuşmada ramazan ayının birlik ve beraberlik iklimine vurgu yapan Başkan Kılıç, öğrencilere geleceklerine dair umut ve destek mesajları verdi.

Öğrencilerin gözlerindeki ışıltı ve sevginin hiç solmamasını dileyen Kılıç, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

İftar programına, Belediye Başkan Yardımcıları Şaban Hüryaşar ve Erkan Mustafa Tokur, Bafra Öğrenci Yurdu Müdürü Muhammet Emin Albayrak, birim müdürleri ve KYK yurdunda kalan çok sayıda öğrenci katıldı.