Samsun TSO Başkanı Murzioğlu'dan "boykot" çağrılarına ilişkin açıklama:

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerin siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğini bildirdi.

Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomiye yönelik boykot çağrılarını her kim tarafından ya da hangi kesim tarafından yapılırsa yapılsın doğru bulmadıklarını belirtti.

Ekonominin bir milletin ortak emeği olduğuna işaret eden Murzioğlu, "Bu emeği sekteye uğratmaya yönelik her hareket, yalnızca firmalarımıza değil, sanayicimize, tüccarlarımıza, esnaflarımıza ve tüm vatandaşlarımıza zarar verecektir. Ayrıca bu tip çağrılar toplumda kutuplaşmalara da yol açmaktadır." ifadelerini kullandı.

Murzioğlu, Türkiye'de ticari hayatı sekteye uğratacak, üretimde olumsuz sonuçlar doğuracak çağrılar konusunda dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Siyasetçiler süreçleri yönetirken ister muhalefette ister iktidarda olsun serbest piyasayı olumsuz etkileyecek hiçbir yaklaşımı doğru bulmuyoruz. İş dünyasının dinamikleri farklıdır. Üretimle, yatırımla, ihracatla, istihdam sağlayarak ülkenin gücüne güç katan şirketlerimiz günlük siyasi tartışmaların bir parçası haline dönüştürülmemelidir. Bu olaylarda hiçbir dahli ve suçu olmayan şirketlerimize boykot çağrısında bulunmak, bu kırılgan dönemde ülkemize zarar getirmekten ve istikrarı sekteye uğratmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Biz birleşmeden, uzlaşmadan yanayız. Tartışmaların değil, uzlaşının yanındayız. Hiçbir tartışmanın bir parçası olmak istemeyiz. Bu durumun hiç kimseye bir faydası olmadığı gibi ekonomiye de zarar verecektir. Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır."