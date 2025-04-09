İlkadım'da metruk binalar yıkılıyor

İlkadım Belediyesince ilçede metruk yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.

İlkadım Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yıkım İşleri Müdürlüğü tarafından mahallelerin daha güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına kavuşması amacıyla metruk yapıların yıkım işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, metruk yapıların yıkımına güvenlik açısından büyük önem verdiklerini vurguladı.

Kurnaz, "2024 yılı içerisinde 35 metruk yapı, güvenlik riski oluşturmamaları için titizlikle ve gerekli tüm önlemler alınarak yıkıldı. Yürüttüğümüz bu çalışmalarda, hemşehrilerimizin huzuru her zaman ön planda tutulmuştur. Yıkılan her metruk yapı, mahallelerimizin güvenlik seviyesinin artmasına katkı sağlamıştır. Böylece vatandaşlarımızın evlerinde huzur içinde yaşamaları, sokaklarda ise güvenle hareket edebilmeleri mümkün hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.