Samsun'da dolmuş ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, dolmuş ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, dolmuş ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı.
Mücahit O. (33) idaresindeki 55 D 6133 plakalı dolmuş ile Ali A'nın (48) kullandığı bisiklet, Sarıcalı Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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