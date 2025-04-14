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        Samsun'da midibüsün çarptığı kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, midibüsün çarptığı kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 18:42 Güncelleme: 14.04.2025 - 18:55
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        Samsun'da midibüsün çarptığı kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, midibüsün çarptığı kişi yaralandı.

        Ali K. (66) idaresindeki 55 C 5244 plakalı midibüs, Gazi Osmanpaşa Mahallesi Hasan Aslan Caddesi'nde, aynı istikamette el arabasıyla giden pazarcı esnafı Halil Ç'ye (58) çarptı.

        Yaralanan Halil Ç, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        El arabasında ise hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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