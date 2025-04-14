Samsun'da midibüsün çarptığı kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, midibüsün çarptığı kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, midibüsün çarptığı kişi yaralandı.
Ali K. (66) idaresindeki 55 C 5244 plakalı midibüs, Gazi Osmanpaşa Mahallesi Hasan Aslan Caddesi'nde, aynı istikamette el arabasıyla giden pazarcı esnafı Halil Ç'ye (58) çarptı.
Yaralanan Halil Ç, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
El arabasında ise hasar oluştu.
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