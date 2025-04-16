Alaçam'da Akademik Gelişim Merkezi açıldı
Alaçam Belediyesince tamamlanan "Akademik Gelişim Merkezi" açıldı.
Alaçam Belediyesince tamamlanan "Akademik Gelişim Merkezi" açıldı.
Alaçam Belediyesince ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin liseye geçiş ve üniversite hazırlık sınavlarında destek olmak amacıyla hazırlanan Akademik Gelişim Merkezi'nin açılışı yapıldı.
Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, merkezin bölgede ilk ve tek olma özelliği taşıdığını belirtti.
İlçede 'eğitimde fırsat eşitliği ve başarı' diyerek yola çıktıklarını belirten Özdemir, "Eğitimde dezavantajları ortadan kaldırarak öğrencilerimizi liseye geçiş ve üniversiteye geçiş sınavlarına hazırlanmalarında destek olacağız. Öğrencilerimize merkezde destek olarak eğitimde fırsat eşitliği sunmayı, onları fen liselerinde, tıp fakültelerinde, hukuk fakültelerinde okumalarını sağlayacak başarıları elde etmeyi hedefliyoruz. İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim hayatlarında daima destek olacağız." dedi.
Açılışta, deneme sınavlarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi.
Törene, Kaymakam Fatih Kayabaşı, MHP MYK Üyesi Mustafa Çavuş, MHP MDK Üyesi Ceyhun Çatalsakal, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Özdemir, MHP İlçe Başkanı Süleyman Gültepe, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, Samsun Ülkü Ocakları Başkanı Gökhan Yaşar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.