Alaçam'da Akademik Gelişim Merkezi açıldı

Alaçam Belediyesince tamamlanan "Akademik Gelişim Merkezi" açıldı.

Alaçam Belediyesince ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin liseye geçiş ve üniversite hazırlık sınavlarında destek olmak amacıyla hazırlanan Akademik Gelişim Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, merkezin bölgede ilk ve tek olma özelliği taşıdığını belirtti.

İlçede 'eğitimde fırsat eşitliği ve başarı' diyerek yola çıktıklarını belirten Özdemir, "Eğitimde dezavantajları ortadan kaldırarak öğrencilerimizi liseye geçiş ve üniversiteye geçiş sınavlarına hazırlanmalarında destek olacağız. Öğrencilerimize merkezde destek olarak eğitimde fırsat eşitliği sunmayı, onları fen liselerinde, tıp fakültelerinde, hukuk fakültelerinde okumalarını sağlayacak başarıları elde etmeyi hedefliyoruz. İlçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim hayatlarında daima destek olacağız." dedi.

Açılışta, deneme sınavlarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi.