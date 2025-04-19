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        "Bafra'da Doğa ve Yaşam" fotoğraf yarışması başvuruları başladı

        Samsun'da 23-27 Temmuz'da düzenlenecek 6. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) kapsamında yapılması planlanan "Bafra'da Doğa ve Yaşam" konulu fotoğraf yarışmasının başvuruları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 13:59 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:59
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        "Bafra'da Doğa ve Yaşam" fotoğraf yarışması başvuruları başladı
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        Samsun'da 23-27 Temmuz'da düzenlenecek 6. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) kapsamında yapılması planlanan "Bafra'da Doğa ve Yaşam" konulu fotoğraf yarışmasının başvuruları başladı.

        Bafra Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalde çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinlikler ile yarışmalar organize ediliyor.

        Bu kapsamda bu yıl 6'ncısı 23-27 Temmuz'da yapılacak festivalde Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle "Bafra'da Doğa ve Yaşam" konulu ulusal fotoğraf yarışması da düzenlenecek.

        Profesyonel ve amatör fotoğrafçılar, Bafra'nın doğal, tarihi, turistik ve kültürel güzellikleri ile coğrafi lezzetlerini, tarım potansiyelini, zanaatkarlarını ve Kapıkayafest anlarını yansıtan en fazla 4 fotoğrafla yarışmaya katılabilecek.

        Yarışmaya Bafra sınırları içinde ve festival etkinlikleri dahilinde 16 Nisan-28 Temmuz arasında çekilen fotoğraflarla başvuru yapılabilecek.

        Başvuruların başladığı yarışmada birinci olan kişiye TFSF tarafından altın madalya ve 30 bin lira, ikinciye gümüş madalya ve 20 bin lira, üçüncüye ise bronz madalya ve 10 bin lira ödül verilecek.

        Ayrıca, 3 kişiye 7 bin 500 lira mansiyon ve sergilenmeye değer görülen en fazla 20 esere de 300 lira ödül takdim edilecek.

        Seçilen fotoğraflar, Bafra Belediyesi arşivine kazandırılacak. Detaylı bilgiye TFSF web sitesinden ulaşılabiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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