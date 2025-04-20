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        Samsun'da karısını öldüren zanlı saklandığı ahırda yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren zanlı saklandığı ahırda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 14:35 Güncelleme: 20.04.2025 - 14:40
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        Samsun'da karısını öldüren zanlı saklandığı ahırda yakalandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren zanlı saklandığı ahırda yakalandı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akpınar'ı (36) silahla vurarak öldürdükten sonra kaçan zanlı Emrah Akpınar'ı yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekiplerin, ısıya duyarlı dron destekli yürüttüğü çalışma neticesinde Emrah Akpınar, Atakum Cami Mahallesi'nde saklandığı ahırda yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Samsun'un Canik ilçesinde 16 Nisan'da Emrah Akpınar (38), boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akpınar'ı Karşıyaka Mahallesi'nde silahla vurarak öldürmüş, olayın ardından kaçmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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