Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Samsun'da sona erdi

Dereceye giren sporculara Avrupa Bowling Federasyonu Başkanı Marios Nicoladis, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı ve teknik heyet madalyalarını verdi.

Genç erkeklerde Fransız sporcu Timeo Dujardin birinci oldu. İtalyan sporcu David Giantomassi ikinci, Maltalı sporcu Kayden Lagana ve İngiliz Charli Upton da üçüncülüğü elde etti.

Genç kızlarda Yunanistan ekibinden Alexandra Giannadaki altın madalyanın sahibi oldu. İngiliz sporcu Avan Rhodes gümüş madalya alırken, Almanya'dan Fiona Lideman ve Finlandiya'dan Emma Palermaa bronz madalya kazandı.

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