Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Samsun'da sona erdi

        Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 18:00 Güncelleme: 20.04.2025 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Samsun'da sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sona erdi.

        Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele etti.

        Organizasyonun son gününde genç kızlar master ve genç erkekle master final atışları yapıldı.

        Genç kızlarda Yunanistan ekibinden Alexandra Giannadaki altın madalyanın sahibi oldu. İngiliz sporcu Avan Rhodes gümüş madalya alırken, Almanya'dan Fiona Lideman ve Finlandiya'dan Emma Palermaa bronz madalya kazandı.

        Genç erkeklerde Fransız sporcu Timeo Dujardin birinci oldu. İtalyan sporcu David Giantomassi ikinci, Maltalı sporcu Kayden Lagana ve İngiliz Charli Upton da üçüncülüğü elde etti.

        Dereceye giren sporculara Avrupa Bowling Federasyonu Başkanı Marios Nicoladis, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı ve teknik heyet madalyalarını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?

        Benzer Haberler

        Yurt Lig basketbol Bölge Şampiyonası Bafra'da Tamamlandı
        Yurt Lig basketbol Bölge Şampiyonası Bafra'da Tamamlandı
        Tekkeköy'de "Mübadil Lezzetler Şenliği" düzenlendi
        Tekkeköy'de "Mübadil Lezzetler Şenliği" düzenlendi
        'Tavukta pişirme, temas ve saklamadaki küçük hatalar büyük sağlık sorunları...
        'Tavukta pişirme, temas ve saklamadaki küçük hatalar büyük sağlık sorunları...
        Samsunspor, Alanyaspor deplasmanı için yola çıktı
        Samsunspor, Alanyaspor deplasmanı için yola çıktı
        Havza'da çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmesi için afat kurbanı kesild...
        Havza'da çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmesi için afat kurbanı kesild...
        Kız arkadaşına baktığını iddia ettiği kişiyi bıçakla yaraladı
        Kız arkadaşına baktığını iddia ettiği kişiyi bıçakla yaraladı